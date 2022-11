Agenzia ANSA

Le piante di cannabis, ha spiegato la Guardia Civil, erano confezionate sottovuoto per essere spedite in diverse regioni dellae in altri Paesi europei, "principalmente Svizzera, Paesi Bassi, ...oltre 100 armi da fuoco (tra le quali sistemi di difesa aerea, granate, missili ... Le attività sono state coordinate dallae da Europol, finanziate dal progetto 'Countering serious ... Spagna: sequestrate 32 tonnellate di cannabis, record nel mondo - Ultima Ora L’operazione, denominata ‘Jardines’ si è svolta in diverse città spagnole, tra cui Toledo e Valencia. Destinazione anche la Svizzera.La polizia spagnola ha annunciato oggi di avere sequestrato 32 tonnellate di germogli di cannabis nel corso di un'operazione che ha portato all'arresto di 20 persone: si tratta del "più grande sequest ...