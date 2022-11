MotoGP su TV8 oggi | GP Valencia 2022 | orario in chiaro | programma | diretta e differita qualifiche

(Di sabato 5 novembre 2022) Quest’, sabato 5 novembre, andranno in scena ledel Gran Premio della Comunitàna, ultimo atto del Motomondiale. Lo scorso anno le pole position in palio all’autodromo Ricardo Tormo furono appannaggio di Jorge Martìn (), Simone Corsi (Moto2) e Pedro Acosta (Moto3). Cosa succederà, invece, nella giornata odierna? Andiamo a vedere cos’è accaduto, sinora, nell’annata ormai prossima a volgere al termine. LALIVE DI FP3, FP4 EDELLADALLE 9.55 E DALLE 13.30 Intutti i riflettori sono puntati sulla Ducati, che andrà alla caccia della 16ma pole position stagionale! Difatti, i piloti di Borgo Panigale hanno realizzato la miglior prestazione in qualifica ben 15 volte su 19. La ...

...00 Warm Up Moto3 9:20 Warm Up Moto2 9:40 Warm Up11:00 gara Moto3 12:20 gara Moto2 14:00 gara17:00 gara(differita) Guarda ladall'estero Non perderti per nulla al ...Nell'ultima gara dell'anno Pecco Bagnaia può diventare campione del mondo. Per conquistare il titolo gli bastano due ...La Desmosedici di Bagnaia e soci non è solo veloce e potente, è anche competitiva su tutti i circuiti. Merito dello sviluppo di Gigi Dall’Igna. 12 vittorie e 15 pole quest’anno ...Diretta MotoGp, qualifiche GP Valencia 2022 live e streaming video oggi 5 novembre: orari, cronaca, tempi e classifiche delle sessioni per la pole position.