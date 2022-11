Milan-Spezia 2-1 | decide Giroud e Pioli torna a -6 dal Napoli

Daniel Maldini ha segnato un gran gol al 'suo', la squadra con cui lo scorso anno ha vinto lo scudetto e che in estate lo ha mandato in prestito allo. Il numero 30 bianconero, che prima ...61chiude il sabato della 13esima giornata di Serie A e come sempre Calciomercato.com vi racconterà live la moviola degli episodi arbitrali più discussi. Dirige l'incontro il signor ...94' Corner regalato allo Spezia da Fabbri. Caldara gira di testa, blocca Tatarusanu. 93' Ammonito Tonali. 91' Cinque minuti di recupero. 90' Cambio nel Milan: fuori ...Milan-Spezia: il VIDEO dei GOL e degli HIGHLIGHTS del match valevole per la tredicesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023 ...