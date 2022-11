Tiscali Notizie

Aderiscono pure i giornalisti: Fnsi, Ordine, Associazioni di Stampa regionali da Roma in giù. Ma alle manifestazioni pacifiste " da quando Mondo è Mondo " va così: piano piano arrivano le adesioni di ...... nonostante le ripetute minacce dei mesi precedenti, ed i gerarchi del movimento eranotra attendisti e quelli pronti ad un'azione immediata. Alla fine fu deciso diverso la capitale ... “Marciare divisi per (non) colpire uniti”. Le opposizioni si dividono persino sulla pace Aderiscono pure i giornalisti: Fnsi, Ordine, Associazioni di Stampa regionali da Roma in giù. Ma alle manifestazioni pacifiste – da quando ...SANTA MARINELLA - Si chiamava via Aurelia Antica, la strada dove si attestò a Santa Marinella la colonna Lamarmora, guidata dal marchese Dino Perrone Compagni, che stava per avviarsi alle porte di Rom ...