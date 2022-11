Manifestazione per la pace | Don Ciotti | “Ci sono troppi cittadini neutrali e a intermittenza Abbiamo bisogno di persone più responsabili”

(Di sabato 5 novembre 2022) Anche Libera, con il suo presidente don Luigi, e i presidi provenienti da tutta Italiain piazza a Roma allanazionale “Europe for peace“, per chiedere il cessate il fuoco immediato in Ucraina. “Questa– ha detto – è un segno importante die movimenti che ci mettono la faccia da che parte si deve stare, per chiedere che l’Europa sia più determinante e che l’Onu faccia la sua parte. Non abbandonare il popolo ucraino ma si deve bloccare il conflitto. Il Vaticano è stato ed è in prima linea. Papa Francesco è una delle voci più forti, chiare e autorevoli. Meno male che c’è lui che invita tutti ad assumersi latà., ...

... tanto più trattandosi di un governo che non è più di unità nazionale", afferma il leader 5 Stelle arrivando allala pace. Kiev 'è armata di tutto punto', aggiunge l'ex premier non ...La Juve è 'abbonata' alla: è alla quinta partecipazione di fila e ne ha già vinte tre, l'ultima l'anno scorso (in caso di successo raggiungerebbe Verona e Brescia al secondo posto...A Roma e Milano vanno in scena due manifestazioni per la pace in Ucraina: da un lato Movimento 5 Stelle e Pd, dall'altro il Terzo… Leggi ...Milano, 5 nov. (askanews) - Al via a Roma la grande manifestazione per la pace in Ucraina promossa dalla coalizione "Europe for peace", a cui aderiscono oltre 600 associazioni tra cui ra cui Arci, Lib ...