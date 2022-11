L’ex Juventus al veleno | “Qui gioco meglio” | tifosi in rivolta

Leggi su juvedipendenza

(Di sabato 5 novembre 2022) Parole non al miele per lada un ex, che si è tolto qualche sassolino dalla scarpa: come l’hanno presa i? Il momento non troppo roseo dellaè descritto alla perfezione anche dalle parole degli ex, una volta lasciata la Continassa. Negli anni dei 9 Scudetti, infatti, chi lasciava Torino spendeva poi sempre parole di mancanza e di ottimi ricordi: oggi non è più così. LaPresseDopo la sconfitta in casa con il Paris Saint-Germain, laè comunque approdata in Europa League come terza qualificata del girone, dietro ai parigini e al Benfica. I ringraziamenti vanno però fatti ai portoghesi, che infliggendo ben 6 gol al Maccabi Haifa, hanno permesso ai bianconeri di primeggiare sugli israeliani per differenza reti. Tuttavia, questa campagna europea resterà tra le più deludenti della storia ...