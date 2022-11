I cappotti teddy | un “caldo abbraccio” per la stagione invernale

(Di sabato 5 novembre 2022) Il Cappottorappresenta un’icona per questaAutunno Inverno 2022/2023, dai modelli classici a quelli più colorati. L’origine e gli abbinamenti del cappottoBear Icon Max MaraIl cappottoè comparso per la prima volta nel 2013, disegnato da Max Mara. Il cappottoè presente nel mondo della moda anni, ma ritorna ogniper la sua essenza comoda e carismatica. La prima comparsa del cappottoè avvenuta quasi dieci anni fa, ma in realtà le sue origini risalgono agli Anni Ottanta, quando è stato realizzato per una linea maschile.Il fascino del cappottoè dovuto alla sua varietà di modelli e colori, e alla sua funzionalità per “sopravvivere” alla ...

Io Donna

COAT eCABAN Irrinunciabili, idi Bomboogie riscaldano con un quid in più. Linee essenziali e diverse lunghezze, dal caban doppiopetto al cappotto lungo con revers. ...Montoni, pellicce voluminose in versione eco e inei toni della terra come il marrone e il cammello sono solo alcune delle scelte possibili. Gli stessi toni si ritrovano nei completi ... Teddy coat bianco panna, il must per l'inverno 2022 (e gli accessori perfetti da abbinare) Disegnato per la prima volta nel 2013 ma ispirato ad un pezzo d'archivio maschile. La stagione invernale vive in sintonia con il cappotto Teddy Bear Icon di Max Mara, un capolavoro disegnato nel 2013 ...E' uno dei cappotti più amati e più longevi e quest'anno si porta in nuance chiarissima. Ecco i pezzi chiave per elevarlo secondo i trend delle sfilate di stagione T exture peluche, effetto cocoon. Il ...