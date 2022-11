Ciclocross | Europei 2022 | Daniele Pontoni | “Un po’ di dispiacere per gli U23 | ma sono felice | i ragazzi meritano questi risultati”

Leggi su oasport

(Di sabato 5 novembre 2022) Siaperti quest’oggi, in quel di Namur (Belgio), glidi, in una giornata in cuiarrivati ottimiper la Nazionale italiana: basti pensare alla medaglia d’argento conquistata da Valentina Corvi nella categoria juniores, o al quarto posto tra gli Under23 di Davide Toneatti, senza dimenticare la quinta posizione di Sara Casasola tra le élite. Non può che essere positivo il giudizio sulla giornata d’esordio della competizione continentale del C.T., che nel passare in rassegna i traguardi raggiunti non cela la soddisfazione per quanto raggiunto: dagli atleti allo staff, ipiù che meritati. Di seguito, il commento del C.T. azzurro alla prima giornata ...