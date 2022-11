“Tutto falso | c’è un accordo” Scoppia il caos al GF Vip | pubblico infuriato | “Non è giusto”

Leggi su tuttivip

(Di venerdì 4 novembre 2022) Purtroppo com’è accaduto per Uomini e Donne di Maria De Filippi negli anni, anche le storie d’amore che nascono nel reality di Cinecittà rischiano di rivelarsi fake. Certe hanno invece determinato la creazione di famiglie, però, altre sono tutt’altro che vere. Anche Sofia Giaele De Donà ed Antonino Spinalbese si sono messi d’al GF Vip 7? Questo è il sospetto dei fan, sopratdopo l’ultimo video che gira online. L’audience è ormai alle stelle, in questa ultima settimana, se non da più giorni, sono stati Sofia Giaele De Donà ed Antonino Spinalbese i veri protagonisti tra le tante avventure del GF Vip 7. Ed ègrazie alla liaison peccaminosa che hanno instaurato di recente, che li ha spinti a nascondersi sotto le coperte, o a innalzare muri di cuscini per stare in intimità. Ma l’ultima clip li avrebbe colti in ...