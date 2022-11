Tottenham | riecco Kulusevski Presto anche il riscatto

(Di venerdì 4 novembre 2022)torna dopo l’infortunio: l’esterno svedese di nuovo a disposizione di Conte.ilAntonio Conte ritrova Dejandopo l’infortunio. L’attaccante svedese tornerà a disposizione delper il match di campionato contro il Liverpool. Come confermato da Fabrizio Romano, inoltre, gli Spurs non hanno dubbi suldalla Juventus: nel 2023 verrà infatti esercitata l’opzione di acquisto a titolo definitivo. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Tuttosport

MILANO - AAA cercasi "notte perfetta" in Europa. Dopo una settimanasul cammino del Milan il Chelsea e dunque il ritorno di una squadra inglese a San Siro. ...negli ottavi per colpa del...ZANDVOORT (OLANDA)le Ferrari , come previsto a Zandvoort. Una settimana dopo la difficilissima Spa , le rosse ...00 Wolves - Newcastle 1 - 1 17:30 Nott'm Forest -0 - 2 CALCIO - LA ... Juve, riecco Chiesa dopo 10 mesi. Perchè la scelta di Allegri Finale al cardiopalma al Wanda Metropolitano, coi colchoneros che si vedono assegnare un rigore a partita finita e lo sbagliano. Out Simeone, così ...