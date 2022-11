Roma | prima la violenta poi si scatta un selfie | «È diventata una prova per il processo»

(Di venerdì 4 novembre 2022) Orrore all’esquilino:la, poi siun. È successo nei giardini di piazza Vittorio aattorno alle 9 di un mattino di fine luglio. Un 28enne, di origini tunisine e senza fissa dimora, ha abusato di una ragazza che quel giorno, riferisce Repubblica, aveva esagerato con l’alcol e stava camminando per strada in uno stato di semi-coscienza. L’uomo la conosceva e, vedendola ubriaca, ne ha approfittato. Ma una signora che passava di lì, perché stava portando fuori il cane, ha assistito alla scena e ha cercato disperatamente aiuto. Voleva aiutare la giovane, ma non sapeva come fare. Intanto, la ragazza giaceva sul prato senza riuscire a reagire agli abusi. La passante ha deciso di correre fuori dalla piazza, cercando le forze dell’ordine. Allertati, gli agenti della polizia ...

