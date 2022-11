Quanto deve pesare lo zaino di uno studente? C’è una norma ben precisa | ecco cosa dice Scarica modello di circolare rivolta a docenti e famiglie

Leggi su orizzontescuola

(Di venerdì 4 novembre 2022) A seguito di richieste pervenute da parte di diversi uffici in ordine alla questione del peso di cartelle e zaini trasportati dagli studenti sullo sviluppo della colonna vertebrale e tenendo conto della letteratura scientifica internazionale, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Dipartimento per l’Istruzione, Direzione Generale per lo, l’Integrazione, la Partecipazione e la Comunicazione e il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, Dipartimento Prevenzione e Comunicazione, hanno ritenuto opportuno richiamare alcune raccomandazioni del Consiglio Superiore di Sanità, con la nota con protocollo n. 5922 del 30 novembre 2009 avente a oggetto “Chiarimenti in merito al peso degli zainetti scolastici”. L'articolo .