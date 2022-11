Nicola Zingaretti | «Regionali | non dividiamoci Serve un’alleanza larga La destra colpisce i deboli»

(Di venerdì 4 novembre 2022): «Percepisco che c’è da parte di tutti la consapevolezza della delicatezza del momento. Non si tratta di costruire, ma di non romperla in agenda non ci sono i problemi degli italiani»

Ieri il presidente uscente della Regione Lazio e deputato Pd,, in un'intervista al Corriere Tv ha definito l'annullamento delle multe una "mancetta elettorale". "Questa è una destra ...Un revival che potrebbe avere come palcoscenico il Lazio, regione in cui Pd e M5s hanno governato insieme durante la Giunta di. E in vista del voto alle regionali di gennaio i ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...Home Economia urbana Elezioni regionali: l’ultima spiaggia del “campo largo” è l’alleanza Pd e M5s In vista delle prossime elezioni regionali del Lazio, l’idea di riproporre il “campo largo”, quello c ...