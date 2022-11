Meloni a Bruxelles | “Sui migranti necessario un cambio di punto di vista | priorità è difendere confini esterni”

(Di venerdì 4 novembre 2022) “Abbiamo parlato di flussi migratori, della richiesta italiana di undidi”. Al suo debutto europeo, Giorgiaha posto l’accento sull’immigrazione come uno dei grandi temi che l’Unione Europea deve affrontare, mentre continua lo stallo sulle navi cariche diche l’Italia si rifiuta di far sbarcare, una delle quali battente bandiera tedesca. “Laper noi diventa unache è già prenelle normative europee, che è la difesa dei”, ha dettoda, dove ieri ha incontrato i vertici delle istituzioni europee. “Stiamo seguendo la situazione da vicino”, ha detto ieri la commissione europea, tramite la portavoce ...

Nel suo primo viaggio a, il nuovo Presidente del Consiglio Giorgiaha dichiarato che porterà 'la voce forte dell'Italia nell'UE', ma ha dato il suo sostegno alle azioni del blocco sulla guerra in Ucraina, la ...E' sempre più fitta di impegni l'agenda del Presidente del Consigliorientrata nella Capitale dopo la giornata di incontri a. NaDEF in CdM. Oggi sbarca in Consiglio dei Ministri - insieme alla Relazione del Governo al Parlamento sull'aggiustamento di ...A dare il "la" all'argomento era stata la premessa di Giorgia Meloni pescata sul nuovo libro di Bruno Vespa: "Qui dobbiamo ricordare che cos'è il diritto ...La premier in visita a Bruxelles ha incontrato la presidente della commissione Ue, Ursula von der Leyen, il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, e la presidente dell'Eurocamera, Roberta M ...