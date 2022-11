Masters 1000 Parigi-Bercy 2022 | Auger-Aliassime primo semifinalista

(Di venerdì 4 novembre 2022) Felixè ildeldi(cemento indoor). Il canadese prosegue il suo momento d’oro e sconfigge con un sonoro 6-1 6-4 lo statunitense Frances Tiafoe, costretto alla resa dopo poco più di un’ora e mezza di gioco. Ora il nordamericano attende al penultimo atto uno tra lo spagnolo Carlos Alcaraz oppure il danese Holger Rune, secondo match di giornata sul Court Central. Per, qualificatosi proprio questa settimana per le ATP Finals a Torino, si tratta della seconda semifinale in un evento di questa caratura. Per lui, quella contro ildegli US Open, è addirittura la sedicesima di fila. Si è infatti ...

Stan Wawrinka, ospite del podcast Court N 1 di RMC, ha parlato con emozione del ritiro dell'amico e ormai ex avversario Roger Federer. A margine deldi Parigi - Bercy, Stan Wawrinka ha parlato a lungo con i giornalisti di RMC. In particolare il vodese ha confessato la sua reazione al ritiro di Roger Federer. Ho pianto per Roger. stato ...Il mancino di Barcellona, in passato n.17 al mondo e finalista aldi Montecarlo , per la quinta volta in carriera prenderà parte alla Coppa Davis con la maglia della propria nazionale, e ...Il tennista Lorenzo Musetti, si rende protagonista al Masters 1000 di Parigi, con grandi qualità di palleggio: appello simpatico alla Juventus ...La conferenza di Rafa Nadal dopo la sconfitta al primo turno a Parigi Bercy ha avuto un momento curioso: tutti aspettavano la risposta dello ...