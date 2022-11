LIVE Musetti-Djokovic 0-1 | ATP Parigi-Bercy 2022 in DIRETTA | parte bene il serbo al servizio

Leggi su oasport

(Di venerdì 4 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-0 Accelerazione devastante con il rovescio lungolinea del. 0-2 Break! Sotto il nastro il dritto in uscita daldi, inizio in salita per il n.23 al mondo. 40-AD Di nuovo palla break, è sempre ila dettar legge e a tenere in apnea, sia con il rovescio che con il dritto; l’azzurro deve ancora scuotersi. 40-40 Errore con il dritto per Novak, che era riuscito a rispondere ad una grandissima prima di Lorenzo. 30-40 Palla break! Lo schiaffo al volo dell’italiano non fa male al servo, arriva poi l’errore dell’azzurro con la volée di dritto. 30-30 Errore del carrarino con il primo tentativo di smorzata del match. 30-15 Difende di tutto il ...