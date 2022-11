La Gazzetta dello Sport

Un gol nella ripresa di Gimenez, condanna la: i biancocelesti chiudono al terzo posto per differenza reti e andranno agli spareggi di Conference. ...Per i capitolinirimpianti per le occasioni sprecate nel primo tempo. Nel recupero espulso un nervoso Romero che si becca due gialli in pochi secondi. Laparte con il piglio giusto e il ... Lazio, tanti rimpianti e una conferma: le alternative non sono all'altezza dei titolari La Lazio saluta l’Europa League con la sconfitta 0-1 in casa del Feyenoord. Biancocelesti giocherheranno lo spareggio per continuare l’avventura europea in Conference League. Gli errori sottoporta han ...Un gol al 19’ della ripresa di Gimenez, entrato in campo da nemmeno un minuto, condanna la Lazio all’eliminazione dall’Europa ...