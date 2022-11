La Fiorentina torna a sorridere | Amrabat e Nico Gonzalez in gruppo

(Di venerdì 4 novembre 2022) Ladi Vincenzo Italianosono rientrati in. Le ultime Ladi Vincenzo Italianoe recupera due giocatori fondamentali. Il primo è Ambrabat, che aveva saltato la trasferta di Riga per un problema alla schiena. Il secondo è, che era uscito nel match contro l’Inter ed aveva un problema molto più serio del marocchino. L'articolo proviene da Calcio News 24.

... in quell'occasione controe Sassuolo. Lo Spezia ha vinto due delle quattro sfide di A ... Davantidal primo minuto Origi, Kjaer cede il posto a Gabbia. Contro i rossoneri, Holm recupera ...La cantante, che ha appena aggiunto due importanti premi alla sua ricca bacheca (Premio ... perché si fa conoscere e apprezzare da un pubblico diverso, ea suonare dal vivo dopo che ...Dopo il ko contro la Fiorentina lo Spezia torna a San Siro, dove meno di un anno fa si compì il miracolo. In vista delle tre partite in otto giorni e con la squalifica di Nikolaou, Gotti ...Antonio Di Gennaro, ex Fiorentina ed attualmente opinionista, è intervenuto a Radio FirenzeViola: "La Fiorentina stava attraversando un momento particolare in questi ultimi giorni.