Kim | un satrapo in cerca di attenzione

(Di venerdì 4 novembre 2022) Secondo un conteggio pubblicato su Twitter da Ankit Panda del Carnegie, uno dei più importanti esperti di Corea del Nord al mondo, nel 2022 Pyongyang ha lanciato 54 missili in 28 eventi di lancio diversi: di questi, 48 erano missili balistici e 6 da crociera. Il tweet di Panda, uscito quando in Italia erano le 3:05 di notte del 2 novembre, è invecchiato presto, perché nel giro di poche ore Kim Jong-un ha dato ordine di sparare altri 23 missili in un solo giorno per un totale di 30 tra oggi e ieri. Tutti piovuti nelle acque prossime alla Corea del Sud, che in questione giorni sta ospitando delle esercitazioni congiunte con gli Stati Uniti (classica scaturigine dei lanci nordcoreani). Quando la Corea del Nord “spara” un missile non lo fa (per ora) contro un obiettivo, ma per dare una dimostrazione di forza e capacità militare, mandare un messaggio politico (interno ed esterno), e ...