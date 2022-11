Curva Inter | procura apre fascicolo conoscitivo 4 ultrà denunciati

(Di venerdì 4 novembre 2022) (Adnkronos) – Ladi Milano ha aperto unsulladell’, ossia su quanto accaduto sabato sera 29 ottobre quando alcuni supporter nerazzurri – dopo aver appreso dell’agguato mortale allo storico capo ultras della Nord Vittorio Boiocchi – avrebbero costretto parte degli spettatori a lasciare il secondo anello dello stadio San Siro. Il, per ora senza ipotesi di reato, è nelle mani deltore capo Marcello Viola che dovrà valutare tutte le attività d’indagine che la Digos sta svolgendo. Il questore di Milano ha intanto emesso 4 Daspo nei confronti dei supporter nerazzurri. L’attività svolta dalla Digos milanese, anche attraverso l’analisi del sistema di videosorveglianza del Meazza, ha consentito di denunciare per il ...

... 'ha imposto il divieto di accesso ed esposizione di striscioni, bandiere, megafoni e tamburi nellaNord', per la partita- Bologna prevista per mercoledì 9 novembre.La Questura di Milano ha punito quattro ultrà dell'con il Daspo per quanto successo lo scorso 29 ottobre durante il match tra i nerazzurri e la ...a lasciare il secondo anello dellaNord ...Pugno duro da parte della Questura di Milano nei confronti della Curva Nord. Ecco il provvedimento sancito dopo quanto manifestatosi in Inter-Sampdoria A causa di quanto accaduto nello scorso 29 ...Si tratta di ultrà dell'Inter che lo scorso 29 ottobre hanno costretto parte degli spettatori a lasciare il secondo anello dello stadio mentre era in corso la partita Inter-Sampdoria ...