Vaccino unico covid-influenza | al via test Pfizer-BioNTech

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 3 novembre 2022) (Adnkronos) – Al via iclinici sulcontro-19 edell’americanae del suo partner tedesco. Le due aziende annunciano l’avvio della fase 1 sul prodotto sperimentale a mRna, che combina in un’unica dose ilantle quadrivalente con il bivalente anti-aggiornato alle varianti Omicron 4 e 5. Lo studio, condotto in Usa, arruolerà 180 partecipanti di età compresa tra 18 e 64 anni e valuterà la sicurezza, la tollerabilità e l’immunogenicità del candidato‘2 in 1’. Il periodo di osservazione per ogni reclutato sarà di 6 mesi, precisanoin una nota. ...