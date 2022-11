Ultime Notizie – Ucraina | Cremlino | “Non ancora deciso se estendere accordo grano”

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di giovedì 3 novembre 2022) Il ritorno della Russia nell’sull’esportazione diraggiunto lo scorso 22 luglio a Istanbul non equivale a una proroga dell’stesso. Lo ha chiarito il portavoce delDmytri Peskov in conferenza stampa, spiegando che dopo la sua scadenza andrà valutata l’efficacia dell’per valutarne l’estensione. La Russia lamenta che non è stata rispettata la parte dell’che prevede l’esportazione die di fertilizzanti russi. “Dobbiamodiscutere ufficialmente della proroga, il termine non èscaduto, funziona. Entro il 19, prima di prendere una decisione sulla prosecuzione, ovviamente sarà necessario valutare l’efficacia dell’”, ha ...