Regionali | Calenda | accordo con Pd su Lazio e Lombardia o non si fa

(Di giovedì 3 novembre 2022) caption id="attachment 330602" align="alignleft" width="150" Carlo/caption"L'idea di politica che abbiamo noi è che si sta insieme se condividi almeno una base di valori e di programmi sennò non fai accadere niente. Noi siamo il centro, il Pd deve decidere se guardare verso il centro o verso il M5S". Così, a Tagadà su La7, il leader di Azione Carloin vista delle alleanze per lee in merito a eventuali accordi con il Pd.Nell'ambito della discussione con i Dem sui candidati,puntualizza che "non è che infai uncon noi e nelcon il M5S". "Oggi in campo c'è D'Amato" nel, "da un lato, e Moratti e Cottarelli dall'altro. Per me l'si fa sulle due Regioni o non si fa ...

Cosi', a Tagada' su La7, il leader di Azione Carloin vista delle alleanze per lee in merito a eventuali accordi con il Pd. Nell'ambito della discussione con i Dem sui candidati, ..."Moratti, Moratti perchè sei tu Moratti" Sostenendola nella corsa allelombarde probabilmente il Pd vincerebbe, e per la prima volta si aggiudicherebbe la guida del Pirellone. Ma la candidatura dell'ex presidente Rai è indigeribile per il partito in via di ...Home Economia urbana Elezioni regionali: l’ultima spiaggia del “campo largo” è l’alleanza Pd e M5s In vista delle prossime elezioni regionali del Lazio, l’idea di riproporre il “campo largo”, quello c ...Roma, 3 nov. (Adnkronos) - "Due impostazioni diverse". Dal Nazareno si risponde così all'offerta di Carlo Calenda di un 'pacchetto' che preveda l'intesa Pd e Terzo Polo sia in Lombardia che ...