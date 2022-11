Pensioni | addio alla tredicesima | chi non la riceverà più

Leggi su tvzap

(Di giovedì 3 novembre 2022) Novità sulla pensione: a chi spetta lae chi invece non lapiù nel 2022? Le novità per i pensionati italiani sono state tante in questi ultimi mesi, per lo più positive. Il Governo Draghi si è mosso per combattere la grave crisi che sta vivendo il nostro Paese, dando una mano ai cittadini più in difficoltà. C’è chi ha ricevuto degli aumenti nelledi ottobre, novembre e dicembre, altri ancora riceveranno il bonus 150 euro, alcuni invece non percepiranno laquest’anno: vediamo chi. Novità sulla pensione di dicembre, a chi spetta laCon l’approssimarsi delle festività natalizie, si avvicina per i lavoratori (e non solo) anche il momento dellamensilità, nota anche come gratifica natalizia, poiché normalmente ...