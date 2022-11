NBA | Irving e i Nets donano 1 mln di dollari ad organizzazioni anti-odio | “Contro forme di oppressione”

Leggi su sportface

(Di giovedì 3 novembre 2022) Bella iniziativa di Kyriee dei Brooklyn, che hanno reso noto l’imminente donazione di 500.000ciascuno alledopo che la stella dell’Nba ha pubblicato su Twitter un documentario ritenutosemita la scorsa settimana. Il posti in questione riguarda un link al film del 2018 ‘Hebrews to Negroes: Wake Up Black America’, basato sull’omonimo libro di Ronald Dalton e giudicatosemita dai gruppi per i diritti civili. Mediante una dichiarazione congiunta con la franchigia bianconera e l’-Defamation League, l’ex giocatore dei Cleveland Cavaliers si è completamente assunto la responsabilità per l’impatto negativo che il suo post ha avuto nei confronti della comunità ebraica: “Sono ...