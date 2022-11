Molinari getta fango sulla Meloni dalla Rai | scatta la “disinformatia” | “Penso a quei genitori…”

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 3 novembre 2022) Maurizioe la distorsione dell’ informazione. Sul decreto anti-rave voluta dal governo la disinformazione regna sovrana. Quando aresul premiere il suo esecutivo è un canale Rai, sia pure orientato come Rai 3, si supera il limite. Non è più una critica ma una deformazione della realtà. Sul servizio pubblico, sia pure in “notturna”, su Linea notte, il direttore di Repubblica ha sfogato tutto il suo livore. Prima ondata di veleno: “Si tratta di un provvedimento identitario da parte del governo di destra che parla ai propri elettori. Credo che sia una modo per distogliere l’attenzione dal caso bollette”.straparla sul decreto anti-rave: “Un modo per distrarre l’attenzionebollette” Prima banalità di, che rivela tutto ...