Lombardia | Ascani | ' Pd non appoggerà Moratti' **

(Di giovedì 3 novembre 2022) Roma, 3 nov. (Adnkronos) - Se in Lombardia appoggeremo Letizia? “Laè una di centrodestra anche se dice cose che dovrebbero preoccupare la destra. Noi avremo una candidatura che rappresenterà il campo del centrosinistra”. Così a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, la vicepresidente della Camera e del Pd Anna, intervistata da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari. Quindi non la appoggerete? “Non decido io - ha dettoa Rai Radio1 - ma penso proprio di no”.

