LIVE Lazio-Feyenoord | Europa League calcio in DIRETTA | serve un pareggio per la qualificazione

Leggi su oasport

(Di giovedì 3 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA: Buonasera amici e amiche di OA Sport e benvenuti allatestuale di, ultima partita del girone F della2022/2023 di. Il gruppo più equilibrato dell’intera competizione arriva alla giornata decisiva con tutto ancora in gioco. La classifica è guidata dallacon 8 punti, seguita dallo Sturm Graz, secondo per la differenza reti sfavorevole. In terza posizione c’è proprio il club olandese fermo a 5 punti, gli stessi del Midtjylland. Per passare al prossimo turno ai biancocelesti basta non perdere domani in Olanda, ma ,in caso di, non sarebbe garantito l’accesso diretto agli ottavi, assegnato dal primo posto nel ...