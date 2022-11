Italiano | “Vincere fa bene Brava tutta la squadra”

(Di giovedì 3 novembre 2022) E' contento come avesse vinto la Champions, Vincenzo, ma vatonifica anche se l'avversario non è il Real Madrid. "Le vittorie e i gol - dice l'allenatore - ti fanno lavorare serenamente, volevamo tornare a Firenze carichi" L'articolo proviene da Firenze Post.

... ed ora l'è in testa al mondiale con 23 punti di vantaggio. Vediamo allora le varie combinazioni che possono permettere a Bagnaia ma anche a Quartararo diil titolo. Pecco Bagnaia ...Sognava lui di diventare il primocampione del mondo in MotoGP dopo Valentino Rossi , così come è stato il primo aun titolo (Moto2 nel 2017, imitato l'anno dopo da Bagnaia ) per l'...Italiano: "Bella partita, questa maturità ci porterà lontano. Ora la Sampdoria" Conference League. L'allenatore della Fiorentina è soddisfatto dopo la partita a Riga vinta dai viola 3-0. Buon primo ...VALENCIA - Ancora un giorno e poi parlerà la pista. In attesa di scendere domani sul circuito Ricardo Tormo di Cheste, in provincia di Valencia, spazio alle parole dei protagonisti. Poco fa ...