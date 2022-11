“Io voglio un figlio ma il mio compagno temporeggia…”

(Di giovedì 3 novembre 2022) Buongiorno dottoressa, le scrivo perché ho un problema piuttosto grosso col mio. Stiamo insieme da 10 anni e siamo entrambi più vicini ai 40 che ai 30 anni. Il problema è che è a parole concordiamo entrambi sul fatto di avere un, ma nella pratica sembra che a volerlo sia solo io. Anzi, da quando abbiamo deciso di fare questo grande passo, il calo del desiderio è diventato ormai lampante. Fra l’altro, nelle rare volte che riusciamo a ritagliarci un momento di intimità, lui vuole usare il preservativo. Io sono sempre più nervosa riguardo l’argomento e, quando ne parliamo, lui dice che prima o poi accadrà in modo naturale. Io sento ticchettare l’orologio biologico e nonassolutamente rinunciare a diventare mamma a causa del suo poco coraggio. Cosa mi consiglia di fare? La ringrazio per la risposta. L'articolo ...

salvare mioche cambi, sto facendo questo a fin di bene per cercare di salvarlo dalla spirale della droga - ha detto il padre di quel, giovanissimo e già assuntore di ...L'uomo ha poi raccontato la vicenda, perché vuole in tutti i modi salvare il: 'salvare mioche cambi, sto facendo questo a fin di bene per cercare di salvarlo dalla ...CHIETI - Alla fine è stato il padre, un padre coraggio dopo aver sentito più di un campanello d'allarme, ed esasperato dai comportamenti del figlio, che fra l'altro ...Genova – « Il figlio di Javier è nato lunedì, due giorni fa. Ora mio fratello non c’è più. Javier era il più piccolo di sei figli, per lui sono stata anche una mamma, quando ne ha avuto bisogno». Mart ...