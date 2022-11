Genova | il 41enne ucciso da una freccia stava festeggiando la nascita del figlio

Leggi su tpi

(Di giovedì 3 novembre 2022) Ilda unaladel. A raccontarlo a la Repubblica è un conoscente di Javier Romero Miranda, Jole Lorenzo. “Era uscito per guardare la partita di Champions e bere una birra con un amico. Voleva festeggiare ladelappena avuto dalla sua compagna: Gustavo Giuseppe, nato la notte di Halloween al Gaslini. La mamma era ancora in ospedale. Ed è finita così, per colpa di un criminale che adesso deve pagare”, ha detto Lorenzo. La procura dicontesta l’omicidio volontario con l’aggravante dell’odio razziale e i futili motivi ad Evaristo Scalco, il 63enne che ha scoccato la. La pm Arianna Ciavattini la ...