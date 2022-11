Fi - Pi - Li | traffico oggi in tilt | un incidente a Empoli | code a Pisa - Cronaca - lanazione it

(Di giovedì 3 novembre 2022) Un'altra mattina d'inferno per gli automobilisti. La superstrada è bloccata in più punti: ecco le ultime notizie e la situazione del ...

LA NAZIONE

... con presenza di marciapiedi e scale, l'attraversamento della strada alla presenza di... equivalente a quanto, secondo l'accusa, sarebbe stato percepito indebitamente dal 1994 ad. . 3 ...Un'altra mattina d'inferno per gli automobilisti. La superstrada è bloccata in più punti: ecco le ultime notizie e la situazione del ... Fi-Pi-Li, traffico oggi in tilt: un incidente a Empoli, code a Pisa All’altezza di Terlago infatti, in direzione Trento, i carabinieri avevano approntato un posto di blocco deviando il traffico verso l’abitato di Terlago. Contemporaneamente i veicoli erano stati ...Prima i ciclisti, 4 città che hanno messo le macchine al secondo posto. Contesti urbani perfetti se scegli le due ruote.