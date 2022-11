Covid | Ciccozzi | “Titoli di coda vicini con un anno di anticipo”

Leggi su italiasera

(Di giovedì 3 novembre 2022) (Adnkronos) – “Lo sto dicendo da dicembre che il virus ha iniziato la sua endemizzazione, da quando Tulio de Oliveiria della Stellenbosch University (Sud Africa), che ha scoperto Omicron 5, parlò con me e mi disse dei sintomi che dava questa variante e la stabilità osservata in Sud Africa. Quindi il virus aveva già iniziato la transizione per diventare più o meno come un’influenza. Così poi è stato. Quello che ho letto dello studio del professor Palù noi lo diciamo da mesi e mi pare, oggi, una ovvietà. Da un mese siamo adidi questa endemizzazione che abbiamo anticipato di ungrazie ai lockdown, alle mascherine e poi ai vaccini”. Così all’Adnkronos Salute Massimo, responsabile dell’Unità di Statistica medica ed epidemiologia della Facoltà di medicina e chirurgia del Campus Bio-Medico di ...