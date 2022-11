Calcio | Sarri | ' rimpianti? Sbagliata partita con il Midtjylland | ko di oggi legato a un episodio'

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 3 novembre 2022) Rotterdam, 3 nov. - (Adnkronos) - "Abbiamo avuto un atteggiamento buono per tutta la, non abbiamo concesso molto. Abbiamo creato 4-5 volte la situazione per mettere un giocatore davanti al portiere e non abbiamo segnato, siamo stati puniti per questo. Ho visto una squadra viva, determinata, pronta a lottare. E' una sconfitta determinata da un, ma la squadra non mi ha deluso". Così l'allenatore della Lazio Mauriziodopo la sconfitta per 1-0 contro il Feyenoord che elimina i biancocelesti dall'Europa League. "? Abbiamo sbagliato una. A Graz abbiamo fatto un buon pareggio, in casa con gli austriaci se rimaniamo in parità numerica la portiamo in fondo. Purtroppo abbiamo sbagliato completamente lacon il", aggiunge ...