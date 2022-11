Autobest - Le sei finaliste del concorso europeo

Il Denaro

La nuova generazione di Civic e:HEV è l'ultimo modello di casa Honda ad essere incluso nella lista delle sei finaliste del prestigioso premio "Best Buy Car Of Europe" dell'edizione 2023. Dacia Jogger, Honda Civic, Opel Astra, Peugeot 308, Renault Austral e Toyota Aygo X si contenderanno il premio di Best Buy Car of Europe nel 2023.