37 years ago

(Di giovedì 3 novembre 2022) Il 3 novembre1985 andava in scena per la prima volta il Gran Premio d'Australia vinto da Keke Rosberg, all'ultimo successo in Formula 1 e all'explicit con la Williams. Al figlio Nico piace molto 'Città nuova'. Quella domenica di trentasette anni fa la Juventus si presentava al San Paolo a punteggio pieno, considerato che aveva vinto tutte le precedenti otto gare: come nella stagione 1930-'31. Nel campionato che diede inizio al 'Quinquennio d'oro' Madama venne sconfitta per la prima volta dal Napoli alla nona giornata. Curiosità, coincidenze. Prima del match Giampiero Galeazzi chiese a Michel Platini: "Domanda storico-culturale: sai cos'è il Maschio Angioino?". E lui rispose: "Diego". 'Le Roi' si rivelò profetico per i tifosi partenopei, considerato che Maradona mise a segno quel calcio di punizione entrato nella storia del calcio italiano (non solo napoletano). Era dal 14 maggio ...

Soundsblog

, the Campania region, led by Antonio Bassolino, agreed on an exchange with Trenitalia: the company would charge extremely low fares to workers returning to Naples (from Milan and the ...Since placing its first battery systems into operation in electric buses more than a decade, ...Paystand Named a Fastest - Growing Private Company by Silicon Valley Business Journal Twoin a ... Adele – Million Years Ago: testo, traduzione e video live Fino al 19 febbraio 2023 ai Musei Reali di Torino gli scatti di 14 fotografi sul presente e il futuro del nostro Pianeta ...