X Factor 16 | Morgan torna nel programma | ecco quando e in quale ruolo

(Di mercoledì 2 novembre 2022)a X. La sedicesima edizione di Xè ormai entrata nel vivo: domani sera, infatti, andrà in onda la seconda puntata dei Live e come sempre al timone ci sarà Francesca Michielin, al suo esordio come conduttrice. In giuria Fedez, Rkomi, Dargen D’Amico e Ambra Angiolini. La puntata di domani sera sarà dedicata alla MTV Generation e ad un decennio che ha fatto la storia della musica, ovvero gli anni ’90, e per celebrarla al meglio lo show ha deciso di ospitare, ilfarà ritorno ad Xben otto anni dopo la sua partecipazione. Allora il cantante vestiva i panni di giudice, mentre domani sera ritornerà sul palco in qualità di ospite della serata:, infatti, avendo fatto parte a pieno titolo della musica degli ...

sarà ospite della seconda puntata live di X, domani giovedì 3 novembre sera, su Sky Uno. Sotto i riflettori in questi giorni in quanto indicato dal neo sottosegretario al ministero della ...Mentre è in trattativa per un ritorno a X(non più come giudice, ma per una sola serata evento), Marco Castoldi in artepotrebbe addirittura entrare a far parte del governo Meloni . La nomina di Vittorio Sgarbi a sottosegretario ...Morgan annunciato come ospite della seconda puntata di X Factor 2022: sui social arriva la reazione di Fedez. Pochi giorni fa sono partiti ufficialmente i Live di X Factor 2022, e finalmente per la pr ...Morgan torna a X Factor, otto anni dopo la sua ultima volta. Allora era giudice, domani – giovedì 3 novembre – sarà ospite del secondo appuntamento con il Live Show dedicato alla MTV Generation. Giudi ...