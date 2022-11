Reddito di cittadinanza | prima tegola | stop ai navigator

Leggi su ilprimatonazionale

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Roma, 2 nov – Suldisi abbatte la, con loaii, i cui contratti non saranno rinnovati.di, loaiCome riporta Tgcom24, sul discussola figura più rilevante era sempre stata quella dei, ovvero coloro che avevano il compito di ricollocare nel mondo del lavoro chi percepisce il sussidio. Il ministero del Lavoro ha deciso che i contratti che li riguardano non saranno prorogati, dopo la scadenza avvenuta il 31 ottobre. La nota ufficiale del dicastero recita: “I contratti non sono prorogabili, sul tema è stata invece avviata una mera attività ricognitiva tra le Regioni. Eventuali ulteriori ...