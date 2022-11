Morto il manager Franco Tatò

La morte di Franco Tatò Èall'età di 90 anni Franco Tatò, dirigente d'azienda con una lunga carriera al vertice delle ... o "filosofo", dopo gli esordi professionali in Olivetti, Tatò ha ...ROMA - E'a 90 anni, a San Giovanni Rotondo in Puglia, Franco Tatò . Nella sua lunga carriera, ilsi guadagna due appellativi. Molti lo chiamano "il filosofo" per i suoi studi al Collegio ...ROMA - E' morto a 90 anni, a San Giovanni Rotondo in Puglia, Franco Tatò. Nella sua lunga carriera, il manager si era guadagnato due appellativi. Molti lo chiamavano "il filosofo" per i suoi studi al ...Il manager Franco Tatò è morto per un ictus all'età di 90 anni. Era ricoverato a San Giovanni Rotondo (Foggia), all'Ospedale Casa Sollievo della Sofferenza. Era alla vigilia di un intervento endocardi ...