Morto il manager Franco Tatò | addio a Kaiser Franz

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 2 novembre 2022) È. L'ex, classe 1932, si è spento alla vigilia di un intervento per cui era ricoverato all'Ospedale Casa Sollievo della Sofferenza, a San Giovanni Rotondo. Dopo gli esordi e una lunga carriera in Olivetti,è stato al vertice di società editoriali come Mondadori e Fininvest, gruppo in cui ricoprì la carica di amministratore delegato dal 1993 al 1995. Poi l'arrivo in Enel nel 1996: nel gruppo pubblicorimase sino al 2002.era chiamato «». Doveva il soprannome al piglio e alla durezza che metteva nel suo lavoro. Del restofu impegnato nel risanare numerosi gruppi nell'arco della sua lunga carriera che si è sviluppata in grandi ...