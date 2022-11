Maratona New York 2022 | chi parteciperà? Tutti i big e i vip in gara | spiccano Ashton Kutcher e Marit Bjoergen | c’è Miss Universo!

Leggi su oasport

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Ladi Newregalerà sicuramente grandi emozioni ai 50000 podisti che si presenteranno al via sul Ponte di Verrazzano, pronti per affrontare i durissimi 42 km del tracciato lungo i cinque quartieri principali della Grande Mela che porteranno al traguardo posto a Central Park. Si preannuncia grande spettacolo per le strade della metropoli statunitense, domenica 6 novembre andranno in scena come sempre tante corse nella corsa. I professionisti si contenderanno la prestigiosa vittoria, gli amatori correranno per vivere una giornata indimenticabile e per la soddisfazione di giungere al traguardo, ma poi ci saranno anche tanti vip che si metteranno in mostra. Il celeberrimo attoreha deciso di correre la sua primaa 44 anni in supporto a Thorn, la ...