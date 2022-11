Juventus | Agnelli a pranzo con Al-Khelaifi | la Superlega nel piatto

(Di mercoledì 2 novembre 2022)e Al-si sono incontrati nel consuetoistituzionale pre Champions League. I temi trattati A Torino, nel giorno di Juve PSG, è andato in scena il consuetoistituzionale tra le delegazioni dei club. Come spiegato da L’Equipe,ed Al-avrebbero parlato anche del tema. Il presidente della, riporta il quotidiano francese, avrebbe detto ad Al-: «Le grandi squadre vogliono sempre giocare contro altre grandi club». L'articolo proviene da Calcio News 24.

La Gazzetta dello Sport

... non impossibile anzi, in casasi aprirebbero degli scenari assolutamente non previsti . ... ma il buon rapporto personale con il presidentepotrebbe anche portare ad una rescissione ...... che ha rivelato ciò che si sarebbero detti al pranzo Uefa consueto prima del match di Champions League trae Psg i presidenti dei rispettivi club, Andreae Nasser Al - Khelaifi. ... Da Umberto ad Andrea: Agnelli e Juve, storia di un legame d'amore Agnelli e Al-Khelaifi si sono incontrati nel consueto pranzo istituzionale pre Champions League. I temi trattati A Torino, nel giorno di Juve PSG, è andato in scena il consueto pranzo istituzionale tr ...Superlega Juve, Agnelli e Al-Khelaifi ne hanno discusso a pranzo! Retroscena de L'Equipe sull'incontro di oggi.