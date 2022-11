Iran | Mahsa Amini è una colomba della pace nell’ultima opera dello street artist Harry Greb

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Un nuovo murales per la causaiana con. È comparso alle prime luci dell’alba del 2 novembre, nella pensilina di una fermata dell’autobus a Roma su via Nomentana, nei pressi dell’ambasciataiana, l’ultimo posterche rappresenta una donna vestita con un burqa scuro. La finestra per gli occhi che nell’abito tradizionale si presenta come una rete di tessuto è disegnata sotto forma di sbarre di una cella. Nel disegno di, ‘anonimo creativo romano, alcune di queste sbarre sono piegate a rappresentare una evasionesguardo, una liberazione. L’ultimo poster...

Luce e accanto a lei c'è una colomba con disegnato il volto diAmini , la 22enne uccisa sotto ...alle tante altre opere che in questi mesi stanno comparendo a seguito delle proteste esplose ine ... La decisione, fa sapere oggi il Consiglio federale, è stata presa tenendo conto di tutti gli interessi di politica interna ed estera ...per l'Iran in Canada e per l'Iran in Egitto, viene ricordato in una nota governativa odierna. Lo scorso 17 ottobre, l'Ue ha sanzionato 11 persone e quattro organizzazioni in relazione al decesso di ...