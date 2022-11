Caso ginnastica | Abodi “Medaglie non coprono errori”

(Di mercoledì 2 novembre 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Deve essere chiaro che basta unper avere la stessa attenzione di centomila casi. Lesono un fattore di orgoglio nazionale, ma non ci sarà mai una medaglia che coprirà comportamenti non adeguati. Siamo praticanti di valori, non predicatori”. Lo ha detto Andrea, ministro dello Sport e dei Giovani, parlando in conferenza stampa a margine dell'incontro di questa mattina con il presidente del Coni Giovanni Malagò e il n.1 della Feder, Gherardo Tecchi, per affrontare il tema delle denunce presentate nei giorni scorsi da alcune ex atlete della ritmica. “C'è un tribunale ordinario a Brescia e uno federale prontamente sollecitati – ha aggiunto– C'è una segnalazione e c'è un calendario certo. Quello che emerge andrà valutato, di sicuro il confine tra il ...

' Deve essere chiaro che basta unper avere la stessa attenzione di centomila casi. Le medaglie sono un fattore di orgoglio ... L'allenamento dellapresuppone una preparazione fisica di ...... "Le allenatrici mi fecero schierare davanti alle compagne di spalle per far vedere quanto fosse grosso il mio sedere" È esploso in questi giorni ildelle atlete della Nazionale di...Gherardo Tecchi in merito alle denunce di alcune ex atlete della ginnastica ritmica nei giorni scorsi. La dimensione del fenomeno sportivo è importante, ma a me basta un caso che non va ed è come se ...ROMA (ITALPRESS) – “Deve essere chiaro che basta un caso per avere la stessa attenzione di centomila casi. Le medaglie sono un fattore di ...