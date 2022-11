Calcio | Serie A | Orsato arbitra il derby di Roma e Doveri Juve-Inter

OA Sport

Nelesiste un gesto che, più degli altri, è simbolo di leggerezza: la "veronica". Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra ...Sto ancora cercando di adattarmi alitaliano. Sappiamo tutti che laA è un campionato impegnativo tatticamente, ed ogni calciatore ha bisogno di tempo per adattarsi. Terzic e Milenkovic ... Calcio, Serie A 2022-2023: Monza-Bologna 1-2, Ferguson e Orsolini regalano il successo ai felsinei Si avvicina il fischio d’inizio di Cittadella-Modena, dodicesima giornata di serie B in programma sabato in terra veneta. Gara speciale per Davide Diaw, che ha vestito la maglia granata per un anno e ...Ritorna la Coppa Italia di Serie D, con il Ligorna di Mister Roselli impegnato nei trentaduesimi di finale contro il Sestri Levante, capolista del Girone A di Serie D. Da un lato i Biancoblù hanno ...