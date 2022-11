Bibi Netanyhau apre le porte della Knesset all’estrema destra

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Israele cambia volto, in peggio. Non perchéha vinto le elezioni, con 61-62 seggi alla sua coalizione secondo gli exit poll, ma perché le ha vinte grazie alla straordinaria affermazione di Itamar ben Gvir, un suprematista ebraico, razzista e para fascista che ha conquistato 14 determinanti seggi (la, il parlamento israeliano, ha 120 seggi). Haaretz, il quotidiano liberal, non a caso titola: «Trionfo choc dell’estrema». Sarà la Storia a stabilire il peso e la colpa che si è assuntonel dare piena legittimità politica e agibilità di governo agli eredi di quel rabbino Meir Kahane che pure negli anni Novanta, prima di essere ucciso, era stato emarginato da tutte le forze politiche israeliane, anche...

Israele cambia volto, in peggio. Non perchéha vinto le elezioni, con 61 - 62 seggi alla sua coalizione secondo gli exit poll, ma perché le ha vinte grazie alla straordinaria affermazione di Itamar ben Gvir, un suprematista ...Israele cambia volto, in peggio. Non perchéha vinto le elezioni, con 61 - 62 seggi alla sua coalizione secondo gli exit poll, ma perché le ha vinte grazie alla straordinaria affermazione di Itamar ben Gvir, un suprematista ...Il Paese alle urne per la quinta volta in tre anni e mezzo. In base ai risultati parziali il partito di Netanyahu risulta primo con 32 seggi.Con due terzi dei viti scrutinati, il blocco guidato dal leader dell'opposizione israeliana ottinee 69 dei 120 seggi della Knesset. Il governo ...