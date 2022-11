ASST di Sondrio | Concorso per 10 Vari Profili Professionali

(Di mercoledì 2 novembre 2022) L’Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Valtellina e dell’Alto Lario diha indetto unPubblico per la ricerca di 10 Figure come. Viene offerto inquadramento con contratto a tempo indeterminato. Bando diSono indetti i concorsi pubblici di seguito indicati:pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente amministrativo - ruolo amministrativo;pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di assistente amministrativo, categoria C;pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di due posti di ...

SondrioToday

... pubblicato l'avviso Concorsi per assumere infermieri all'Inps e all'di Bergamo: ecco come candidarsi Camera di Commercio, bando per assistenti Condividi: Fai clic qui per condividere su ...... a Lodi 106, a Mantova 219, nella provincia di Monza e Brianza 417, a Pavia 251, a(che registra il numero più basso) sono 78 e a Varese 521. Contestualmente al calo dei contagi, l'... Sanità, un milione di euro per le grandi apparecchiature in Valtellina L'Open day dedicato alla salute delle ossa, organizzato dall'Asst Valtellina e Alto Lario negli ospedali di Sondrio, Morbegno e Chiavenna il 20 ottobre 2022, in occasione della Giornata Mondiale ...L’assessore: "Abbiamo grande attenzione per la sanità locale". L’avvocato: "Non è bastato il ko elettorale per il Morelli" ...