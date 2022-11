Ucraina | Razov | Non escludo che l’Italia abbia inviato uomini a Kiev

"Non escludo" che l'Italia, oltre alle armi, abbia mandato inanche uomini. Lo ha detto l'ambasciatore russo a Roma, Serghei, in un'intervista a Oval media a margine del Verona Eurasian Economic Forum del 27 - 28 ottobre a Baku e rilanciata sulla ...Intanto, l'ambasciatore russo in Italia, Sergey, in un'intervista dice di non escludere che l'Italia abbia inviato innon solo armi, ma anche uomini, il che si configurerebbe come uno ...Guerra in Ucraina, la Russia lancia missili. La diretta di oggi, 1 novembre: tutti gli aggiornamenti in tempo reale. «Putin non sopravviverà alla guerra»: la previsione del ...(Adnkronos) - Non è escluso che, oltre alle armi, l'Italia abbia inviato uomini a combattere in Ucraina a fianco delle truppe di Kiev. Lo ha detto l'ambasciatore russo in Italia, Sergei Razov, ...