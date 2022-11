Tante immagini di buon 2 novembre per la commemorazione dei defunti 2022

(Di martedì 1 novembre 2022) Ledisaranno le più ricercate delle prossime ore. La ricorrenza delladeiè molto sentita in Italia e segue la festività di Ognissanti del 1. Entrambe le giornate, a dire la verità, sono dedicate al ricordo di chi ci ha lasciati da poco, come da molto tempo: proprio per questo motivo, l’azione di condividere un contenuto dedicato al momento (magari con l’ausilio di qualche frase o piccola preghiera) ha il suo valore riconosciuto di momento di raccoglimento e riflessione. La tradizione ma anche le indicazioni religiose abbinate alla speciale giornata prevedono che proprio il 2si proCEDA alla visita dei cimiteri dove riposano i propri cari non più tra di noi. Portare fiori e accendere candele sono le ...

Il giornale dell'Arte

...professor Volterrani ha portato l'area della diagnostica perdell'ospedale Santa Maria alle Scotte ad alti livelli, integrando le attività di ricerca, didattica e assistenza e formando......fotografiche e audiovisive, opere d'arte, manifesti e altri oggetti, tra cui libri e ... castelli e parchi del Piemonte, visitandoli e riscoprendo lestorie, leggende e bellezze ... Gregory Crewdson: i desideri e le paure del nostro tempo BRUGHERIO, 18 OTT - Non accettava la fine della loro relazione e, per questo motivo, aveva assunto il totale controllo della sua vita, con tanto di telecamere installate in casa e divieto assoluto di ...Tutte le immagini premiate possono essere viste online, ma il mio consiglio è quello di andarle a vedere dal vivo nella mostra “Imagine all the ...