Pace e santità | per Francesco i santi sono i veri rivoluzionari

Gesu, invece, non chiama beati i tranquilli, quelli che stanno in, ma quelli che fanno lae lottano per fare la, i costruttori, gli operatori di. Infatti, lava costruita e ...due temi che sembrano lontanissimi e che papa Francesco nell'Angelus odierno, solennità di tutti i santi riesce, invece, a metterli in sintonia. Anzi dichiara addirittura che i veri ...